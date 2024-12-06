«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 09:23

В Екатеринбурге учительница ударила школьника по лицу за срыв урока

Преподавательница дала пощёчину ученику, который плохо себя вёл на уроке. Это произошло в екатеринбургской школе. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку.

В Екатеринбурге учительница ударила школьника. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург

«Ребята, что были на уроке, говорят, что учитель ударил (ученика, — Прим. Life.ru) по затылку два раза, потом ещё по две пощёчины. По слухам, ученик не отключил звук на телефоне, после чего бегал по классу, выключал свет и не отдавал телефон»,рассказали очевидцы местному телеграм-каналу.

По словам одного из школьников, пострадавший мальчик также включал звуки из приложения, что вывело педагога из себя. После инцидента школьника отвели к директору, также к делу подключились следователи.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента и дана объективная правовая оценка. Кроме того, следствием будут приняты меры по выяснению всех причин и условий, способствовавших данной ситуации, в целях недопущения подобных фактов впредь»,говорится в сообщении СУ СК России.

В Подмосковье учитель до смерти забил жену, лишив матери троих детей
В Подмосковье учитель до смерти забил жену, лишив матери троих детей

Ранее Life.ru рассказал о нападении шестиклассника на преподавателя в Чебоксарах. Ребёнок взял в столовой нож и пошёл с оружием к учительнице. К счастью, трагедии получилось избежать. Взрослые скрутили подростка и выбили оружие.

Обложка ©

freepik / tirachard

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar