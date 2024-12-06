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6 декабря, 10:02

Финалист премии «Мы вместе» поделился с Путиным своими планами

Финалист премии «Мы вместе» рассказал Путину о планах создать ассоциацию НКО

Финалист премии «Мы вместе» из Узбекистана Жасурбек Камилов поделился с президентом России Владимиром Путиным своей инициативой по созданию международной ассоциации волонтёрских некоммерческих организаций для стран СНГ, а затем и БРИКС. Глава государства пообещал обсудить этот проект с лидерами государств Содружества.

После церемонии награждения Камилов поделился тем, что его путь в волонтёрстве начался ещё в школьные годы. Позже, работая в ассоциации волонтёров Узбекистана, он и его друзья запустили собственный проект, посвящённый добровольческой деятельности.

«В этом году у нас родилась идея создать международную ассоциацию волонтёрских некоммерческих организаций, где объединили бы ведущие фонды НКО стран СНГ, потом БРИКС для реализации совместных проектов, совместных стажировок, обучений», — сказал финалист премии «Мы вместе».

Если лидеры СНГ поддержат эту инициативу — ассоциация волонтёров Узбекистана совместно с ассоциацией волонтёрских центров России предложат пути для реализации проекта. В ответ глава государства пообещал, что обязательно обсудит тему с коллегами.

«Продолжим, конечно, усилия по поддержке волонтерского движения в странах СНГ. Мы в конце декабря встречаемся, традиционная уже встреча руководителей стран СНГ, обязательно это обсудим», — сказал Путин финалисту премии.

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Напомним, что Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря, в День добровольца. Он проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов. Президент уже успел вручить награду «Волонтёр года» Марии Карпенко, возглавляющей движение «Вторая жиZнь». Она основала это волонтёрское движение в 2016 году. Организация активно участвует в гуманитарных миссиях на территории ДНР и ЛНР, а с 2022 года оказывает поддержку военным медикам и военнослужащим России, задействованным в специальной операции.

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kremlin.ru

Наталья Афонина
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