Названо число наёмников ВСУ, обвиняемых в участии в конфликте с Россией
СК: Более 800 наёмников обвиняются в участии в конфликте с РФ на стороне ВСУ
Более 800 иностранных наёмников обвиняются в участии в конфликте с Россией на стороне украинских вооружённых сил. Более 600 из них попали в розыскные списки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Активизирована работа по привлечению к уголовной ответственности наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины», — рассказали следователи.
Постановления о привлечении в качестве обвиняемых выданы в отношении 813 наёмников, уточнили в СК, добавив, что свыше 600 уже объявлены в розыск. В суд направлено 80 уголовных дел, возбуждённых против иностранцев.
Ранее попавший в плен наёмник ВСУ из Великобритании Андерсон заявил, что много раз пожалел о своём решении отправиться воевать против России в Курскую область. По его словам, он примкнул к Украине, когда потерял должность в полиции.
Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank