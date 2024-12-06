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6 декабря, 09:28

Названо число наёмников ВСУ, обвиняемых в участии в конфликте с Россией

СК: Более 800 наёмников обвиняются в участии в конфликте с РФ на стороне ВСУ

Более 800 иностранных наёмников обвиняются в участии в конфликте с Россией на стороне украинских вооружённых сил. Более 600 из них попали в розыскные списки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Активизирована работа по привлечению к уголовной ответственности наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины», — рассказали следователи.

Постановления о привлечении в качестве обвиняемых выданы в отношении 813 наёмников, уточнили в СК, добавив, что свыше 600 уже объявлены в розыск. В суд направлено 80 уголовных дел, возбуждённых против иностранцев.

Документы наёмников ВСУ из стран ЕС находят в Часовом Яре
Документы наёмников ВСУ из стран ЕС находят в Часовом Яре

Ранее попавший в плен наёмник ВСУ из Великобритании Андерсон заявил, что много раз пожалел о своём решении отправиться воевать против России в Курскую область. По его словам, он примкнул к Украине, когда потерял должность в полиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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