Названо число наёмников ВСУ, обвиняемых в участии в конфликте с Россией

Более 800 иностранных наёмников обвиняются в участии в конфликте с Россией на стороне украинских вооружённых сил. Более 600 из них попали в розыскные списки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.



«Активизирована работа по привлечению к уголовной ответственности наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины», — рассказали следователи.

Постановления о привлечении в качестве обвиняемых выданы в отношении 813 наёмников, уточнили в СК, добавив, что свыше 600 уже объявлены в розыск. В суд направлено 80 уголовных дел, возбуждённых против иностранцев.