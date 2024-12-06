Первый в России креативный мастер-план города создадут для Нижнего Новгорода

Первый в России творческий мастер-план создадут для Нижнего Новгорода. Он позволит синхронизировать пространственное развитие города и той его инфраструктуры, которая требуется для совершенствования креативных индустрий. Об этом объявила глава форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова) по завершении проведённой на фестивале-форуме «Российская креативная неделя – Волга» стратегической форсайт-сессии «Волга — территория креатива: от стратегии пространственного развития к комфортной городской среде».

«В основу креативного мастер-плана лягут социологические, портретные исследования городского креативного класса с его необходимостями по локализации, инфраструктуре, которые должны стать техническим заданием для привычного нам мастер-плана. Это позволит имплементировать задачи и потребности креативных индустрий в застройку. Почему это важно? Креативный класс — важная компонента любой территории, города. От того, насколько реализован потенциал креативной экономики города, в том числе в его пространственном облике, во многом зависит, насколько город будет привлекателен для молодого поколения. Поэтому важно заложить роль креативных индустрий и их локализации на стадии предпроектной работы», — рассказала она.

В мероприятии участвовали урбанисты, архитекторы и управленцы Нижегородской области. Сессия «Волга — территория креатива: от стратегии пространственного развития к комфортной городской среде» проходила при поддержке Министерства строительства России, обязанности модератора выполнял эксперт в области урбанистики, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, управляющий партнёр проектно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин. Он заявил, что креативные индустрии становятся движущей силой развития территории, поэтому их возможности необходимо задать ещё на этапе создания мастер-плана.

«Волга — главная река России даже не по величине, а по смыслу. Она — колыбель и причина системы расселения — ландшафт отечественной речной экономики и культуры. На её берегах находили вдохновение те, кого мы сейчас относим к креативному классу. Во всём мире известны хохломская и городецкая росписи. Нижний Новгород сегодня первым решился на креативный мастер-план города. Экспертным сообществом мы поддержим эту инициативу», — пояснил он.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Волга» проводится с 5 по 7 декабря в Нижнем Новгороде и подводит итог цикла региональных креативных недель уходящего года. Площадкой для мероприятия стал культурно-просветительский центр «Академия Маяк».