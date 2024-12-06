Россиян призвали не ждать новогодних скидок на автомобили

В этом году российские автолюбители останутся без традиционных новогодних скидок на автомобили. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объясняет это сложной экономической ситуацией, которая ведёт к росту цен на новые машины. В условиях, когда производители уже уведомляют дилеров о предстоящем увеличении стоимости, главным преимуществом для покупателей станет сохранение текущих расценок.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подчеркнул, что на рынке уже несколько лет отсутствуют новогодние скидки в привычном понимании. «Главная "скидка" в этом году — это неповышение цен. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая акция», — отметил он.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев добавил, что больших скидок от дилерских сетей ожидать не стоит. Вместо этого автосалоны планируют привлекать покупателей с помощью определённых подарков или предложений, но не в том масштабе, как это было ранее.

Эксперты также прогнозируют, что в 2025 году легковые автомобили на российском рынке могут подорожать на 10–15%. Это может привести к падению спроса на новые машины до 15%, хотя доля российских брендов, по прогнозам, вырастет до 37,54%.

Один из факторов, влияющих на увеличение стоимости на автомобили, — повышение утилизационного сбора с первого октября. Его индексируют каждый год, но в этот раз сумму подняли на 70-85%. Далее до 2030 года утильсбор будет увеличиваться ежегодно на 10-20%. Для электрокаров и гибридных машин тариф остаётся относительно невысоким.