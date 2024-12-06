Певец Сергей Шнуров вышел на сцену с обручальным кольцом после развода

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил на концерте «Вечерний звук», не сняв обручальное кольцо. На сцене певец появился в скромном образе — серой футболке и голубых спортивных штанах, однако внимание публики привлекло обручальное кольцо на его правой руке, которое он не снял даже после подачи Ольгой Абрамовой заявления на развод в середине сентября этого года.

Альбом «Синяя Богиня» стал первым релизом Шнурова после расставания с четвёртой женой. В новых песнях лидер «Ленинграда» затрагивает разнообразные темы: от женского целлюлита до курсов кундалини-йоги, а также упоминает уехавшую из России певицу Земфиру. Вопреки слухам о новой солистке группы, все вокальные партии в альбоме исполнила Ксения Руденко, известная как «Зоя». Однако Шнуров всё же записал дуэт с блогершей Инстасамкой, представив новый трек «За деньги нет» на концерте.

Отношения Шнурова и Ольгой, дочкой уральского миллиардера, начались ещё до развода музыканта с третьей женой Матильдой. Свадьба с Ольгой состоялась в Санкт-Петербурге осенью 2018 года. Абрамова младше музыканта на 18 лет: ей 33 года, а Шнурову — 51. За время брака у пары родилось двое детей, но их имена остаются в секрете. Во время брака с Ольгой Шнуров значительно сократил количество выступлений и появлялся только на корпоративах и частных мероприятиях. Он также изменил свой публичный образ, став более сдержанным и сфокусированным на семейных делах.

Ольга Абрамова подала на развод 16 сентября. Точная причина публично не раскрывалась. Сообщалось, что инициатором расставания стала сама Ольга, однако детали этого решения до сих пор неизвестны. Судебный процесс прошёл в закрытом режиме, без имущественных споров или конфликтов относительно детей.

В интервью после развода Шнуров поделился, что его компанию теперь составляют шесть кошек и кот, что стало одной из причин для выпуска нового альбома. «Кошки — это ещё и куча денег. Они абы что не едят, питание для них стоит дорого, а их туалет еще дороже. Вот и приходится выпускать альбомы», — пошутил музыкант.