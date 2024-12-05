Сергей Шнуров назвал кризис среднего возраста удобным оправданием пьянства

Музыкант Сергей Шнуров, известный своим бунтарским образом, поделился с журналистами размышлениями о кризисе среднего возраста, который, по его мнению, является социальным мифом. В интервью для журнала «7дней» Шнуров рассказал о своих изменившихся привычках, увлечениях и взглядах на жизнь.

С годами Сергей Шнуров занялся физкультурой, отказался от алкоголя и стал более сдержанным. Музыкант рассказал, что в его доме живут семь котов, а также поделился своим мнением о сотрудничестве с молодыми артистками, такими как INSTASAMKA и Люся Чеботина.

Отвечая на вопрос о кризисе среднего возраста, Шнуров выразил сомнение в его реальном существовании. Он считает, что этот термин был придуман как удобное объяснение для оправдания определённого поведения мужчин. «Это современный миф, который удобен мужчинам, чтобы легче было думать о собственном пьянстве», — заявил музыкант. По его мнению, кризис среднего возраста часто используется как оправдание для ухода из дома в баню или на рыбалку.

Несмотря на то, что Шнуров отказался от алкоголя, он утверждает, что это никак не повлияло на его жизнь. Наоборот, отказ от спиртного сделал его жизнь ярче и насыщеннее. Музыкант уверен, что творчество способно заменить любую зависимость, и его пример подтверждает это.

Так, Сергей Шнуров продолжает удивлять своих поклонников не только музыкальными достижениями, но и личными переменами, демонстрируя, что возраст — это только цифра, а кризис среднего возраста — миф, который легко опровергнуть.