Музейный работник из Польши искупался в реке и обнаружил средневековый меч

В августе 2022 года в Польше произошло значимое археологическое открытие: сотрудник Военного музея в Белостоке, Щепан Скибицкий, обнаружил средневековый меч на дне реки Супрасль. Как сообщает издание People, Скибицкий, который часто проводит время, плавая в этой реке, заметил необычный предмет, когда вода размыла дно.

«Тогда в первый и последний раз я закричал от радости под водой!» — поделился он своими впечатлениями.

Обнаруженный артефакт был передан доктору Рышарду Казмерчаку из Университета Николая Коперника в Торуни для дальнейшего изучения. По словам Казмерчака, меч датируется Средневековьем и вероятно принадлежал викингам или балтам. «Мы считаем, что существует высокая вероятность того, что у реки произошло сражение, и меч оказался в воде вместе со своим владельцем», — отметил он, подчёркивая историческую значимость находки.

Директор Военного музея Роберт Садовски сообщил, что это третий или четвёртый подобный меч, обнаруженный в Польше. Несмотря на длительное пребывание в воде, кожа, обтягивавшая рукоятку меча и набалдашник, минерализировалась. Однако реставраторам удалось вернуть артефакту его первоначальный вид, что стало важным шагом в сохранении исторического наследия.

Эта находка не только обогатила коллекцию музея, но и добавила новую страницу в изучение средневековой истории региона. Специалисты продолжают исследовать артефакт, чтобы лучше понять его происхождение и обстоятельства, при которых он оказался на дне реки Супрасль. Открытие меча стало важным вкладом в археологическую науку и историческое наследие Польши, открывая новые горизонты для исследований.