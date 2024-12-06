Никита Михалков и Марк Розовский удостоены специальной премии «Золотая Маска»

В этом году специальная премия «Золотая Маска» была присуждена режиссёру и главе Союза кинематографистов России Никите Михалкову, а также художественному руководителю Московского театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому. Они получили награды за значительный вклад в развитие театрального искусства и поддержку театрального искусства России, сообщается на сайте премии.

Торжественная церемония вручения наград состоится 27 марта, в Международный день театра. В числе лауреатов премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» за 2023/2024 год также значатся актриса Марина Неёлова из Московского театра «Современник», Наталья Тенякова из Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова, актёр Евгений Стеблов из Государственного академического театра имени Моссовета и другие выдающиеся деятели культуры.

Премия «Золотая Маска» также отметила достижения Юрия Александрова, художественного руководителя Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», и Александра Тителя, главного режиссёра оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Среди награждённых также солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова и художник-сценограф Александр Орлов.

Специальная премия за поддержку театрального искусства России была присуждена губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Приморского края Олегу Кожемяко за их вклад в развитие культурных проектов в регионах.

Никита Сергеевич Михалков — выдающийся советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр, чья карьера охватывает более полувека. Среди его международных достижений — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Урга — территория любви» в 1991 году и премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке за «Утомлённые солнцем» в 1995 году. В 2007 году Венецианский кинофестиваль наградил его «Специальным львом» за вклад в киноискусство, отметив фильм «12».

Помимо кинематографической деятельности, Михалков активно участвует в общественной и политической жизни. Он является сопредседателем Совета Российского земского движения и членом президиума Всемирного русского народного собора. С 2014 года он ведет авторскую программу «Бесогон ТВ» на канале «Россия-24», где обсуждает актуальные социальные и политические темы.