Исследование: Собаки стали спутниками человека 12 тысяч лет назад

Недавние археологические открытия на Аляске проливают свет на историю взаимоотношений людей и собак. Животные стали друзьями человека значительно раньше, чем предполагалось. Подтверждают это останки собак, живших около 12 тысяч лет назад. Публикация об этом вышла в журнале Science Advances.

Результатами исследований поделились учёные из Университета Аризоны. Во время работ в Суон-Пойнте они обнаружили большеберцовую кость взрослой собаки. Находка датируется концом ледникового периода. Позже на соседнем участке Холлембек-Хилл археологи нашли другие древние останки. Это была челюстная кость собаки, жившей 8 100 лет назад.

Химический анализ показал наличие белков лосося в найденных останках. Это позволяет сделать вывод, что собаки питались рыбой, добытой людьми. Открытие противоречит типичному поведению диких собак того периода, которые обычно ели мясо наземных животных. «Собаки уже тогда были частью человеческой жизни, взаимодействуя с людьми и полагаясь на них в питании», — подчеркнули учёные.

Исследователи предполагают, что собаки из Суон-Пойнт и Холлембек-Хилл могли быть приручёнными волками. По второй гипотезе эти останки принадлежат ранними одомашненными собаками, генетически не связанными с современными породами.

Результаты исследования помогли обновить информацию о том, когда именно были одомашнены собаки. Ранее предполагалось, что животных приручили 10 тысяч лет назад. Данные о ранних отношениях между людьми и собаками вносят значительный вклад в понимание истории одомашнивания. Кроме того, они подчёркивают необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания этого взаимодействия.