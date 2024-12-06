Украинским матерям раскрыли способ спасти сыновей от неминуемой гибели в ВСУ

Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев обратился в телеграм-канале к семьям украинских военнослужащих. Он пояснил, что ему поступают сотни обращений с Украины с просьбой помочь разыскать близких, попавших под насильственную мобилизацию в ВСУ.

«Пишите сюда: @MiruMir_Sh — это возможность сохранить жизни ваших детей, которых гонят на убой, спасти их от неминуемой гибели. Украинские мамы, отцы, жёны, не тяните! Помогите вашим сыновьям и мужьям остаться в живых и организуйте им выход», — подчеркнул депутат.

Он заверил, что все заявки будут рассмотрены и бойцы ВСУ смогут «перейти в безопасную зону к российским подразделениям», а затем будут переданы родственникам. Саралиев попросил украинских матерей не ждать и не тянуть, пока их сыновья погибнут или попадут в список пропавших без вести.