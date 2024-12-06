В РАН выяснили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны для человека

Учёные из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН исследовали известные пищевые добавки — сорбаты, среди которых сорбат калия (E202), сорбат кальция (E203) и сорбат натрия (E201). Это консерванты, которые используют в пищевой промышленности для увеличения срока хранения продуктов. Химики изучили их кристаллическую структуру и выяснили, что при нагревании сорбат калия претерпевает структурные изменения, не представляющие опасности для здоровья человека. Об этом пишет «Газета.ru».

Пищевые добавки, обозначаемые индексом Е, широко применяются для улучшения вкуса, аромата и консистенции продуктов. Они регулируются международными стандартами Codex Alimentarius, который определяет химический состав и маркировку добавок. Хотя многие из них безопасны при соблюдении допустимых дозировок, некоторые, такие как бензойная кислота и её соли (E210–E213), могут вызывать аллергические реакции и ухудшать симптомы астмы.

Консерванты, например нитриты E249 и E250 всё ещё вызывают споры. Они подавляют развитие бактерий, но при взаимодействии с желудочным соком могут образовывать токсичные нитрозамины. Исследования показывают канцерогенный эффект нитритов, но их использование оправдано способностью предотвращать образование ботулотоксина. Комитет JECFA продолжает искать альтернативы и блокаторы, чтобы минимизировать риски.

Усилители вкуса — глутаматы (E620–E625) — безопасны и синтезируются в организме, выполняя функции нейромедиаторов. Однако их чрезмерное употребление может сделать пищу более привлекательной, что может привести к перееданию. Красители, натуральные и синтетические, используются для придания продуктам цвета. Хотя большинство из них безопасны, они могут вызывать аллергические реакции. Рекомендуется ограничить их потребление, особенно для детей и аллергиков.

В итоге, безопасность пищевых добавок зависит от соблюдения установленных дозировок и индивидуальной чувствительности. Чтобы минимизировать риски, стоит отдавать предпочтение натуральным продуктам и соблюдать разнообразие в питании.