Россиянам объяснили, какие консерванты могут быть в морепродуктах

Любимые многими россиянами морепродукты имеют короткий срок хранения, тем не менее никаких искусственных консервантов в большинстве из них быть не должно. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала технолог рыбоперерабатывающей компании "Путина" Юлия Будовская.

Так, для сохранности икры достаточно только соли — и продукт готов к хранению и транспортировке в замороженном виде. Но некоторые производители используют дополнительные консерванты. Из них, по словам эксперта, только сорбиновая кислота и бензоат натрия допустимы и утверждены государственными и международными стандартами. Также возможно добавление пищевой добавки "Варэкс".

"При этом при соблюдении норм производства и продукт с консервантами будет абсолютно безопасным. В рыбных пресервах, икре консерванты необходимы для того, чтобы предотвратить порчу, связанную с развитием дрожжей и плесневых грибов", — пояснила Будовская, напомнив, что хранить в холодильнике открытую банку икры можно не дольше одного-двух дней.

Кальмары и осьминоги, консервированные в собственном соку, кроме соли и специй, не должны содержать никаких дополнительных компонентов. Это же касается печени трески: достаточно лаврового листа, соли и душистого перца.

Также Будовская рассказала, что стеклянная тара не является показателем свежести продукта, как думают многие. Напротив, даже если продукт в таких банках продаётся прямо в мурманском порту, как правило, он изготовлен из замороженного сырья: стеклянную тару не берут на корабль из-за её хрупкости.