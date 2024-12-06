Россиянам назвали способы распознать болезнь по цвету лица

Цвет лица может быть важным индикатором состояния здоровья и отражать временные изменения или серьёзные патологии в орагнизме. Об этом управляющая сетью аптек Ниам Макмиллан сообщила изданию The Sun.

Бледность может сигнализировать об усталости, анемии или обезвоживании. При этом снижается транспортировка кислорода к тканям. Синюшный оттенок лица и губ может указывать на проблемы с сердцем или лёгкими, а также на анемию. Важно обратиться к врачу для проведения анализов и исключения серьёзных заболеваний.

Жёлтый оттенок кожи, особенно в области глаз, часто указывает на проблемы с печенью или желчным пузырём. Это может быть симптомом желтухи, которая требует немедленного медицинского вмешательства. Иногда желтизна может быть вызвана избытком каротина в рационе.

Яркий румянец может быть вызван гипертонией или аллергией. Стойкое покраснение лица может указывать на розацеа или купероз, при которых расширяются капилляры. Важно избегать провоцирующих факторов, таких как алкоголь и резкие изменения температуры. Зеленоватый цвет лица может быть признаком вирусной инфекции. В редких случаях это сигнализирует о цианозе, связанном с нарушениями дыхательной или сердечно-сосудистой системы.

Серый цвет кожи может быть связан с хроническими заболеваниями лёгких или сердца. Землистый оттенок иногда указывает на онкологические заболевания. Иногда нездоровый цвет лица говорит о том, что организму не хватает сна, достаточного количества воды и правильного питания. В таких случаях важно принимать витамины А, B, D и C, которые способствуют улучшению состояния кожи, а также регулярно заниматься спортом, чтобы улучшить кровообращение.