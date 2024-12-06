Россиян предупредили о повышении цен на книги

С начала 2025 года в России ожидается рост цен на печатные книги на уровне 7–10%. Как сообщает «Коммерсант», это связано с увеличением производственных расходов, включая затраты на полиграфические услуги, логистику и комиссионные сборы маркетплейсов.

Ключевым фактором подорожания стало удорожание полиграфических услуг на 20% за последний год. Павел Арсеньев, генеральный директор «Парето-Принт», отметил: «Это связано с удорожанием рабочей силы, полиграфических материалов, запчастей — из-за роста издержек на логистику и волатильности курса, обслуживания машин и всех сервисов». Логистика подорожала на 20%, а комиссии маркетплейсов повысились на 4–7%.

Издательства, такие как «Эксмо» и «Азбука-Аттикус», подтвердили, что планируют повысить цены на книги. В «Эксмо» ожидается увеличение стоимости в среднем на 7%, что приведёт к росту средней цены с 460 до приблизительно 492 рублей. «Азбука-Аттикус» планирует поднять цены в пределах 5–10%.

Несмотря на ожидаемое удорожание, издательства не прогнозируют резкого падения спроса. Генеральный директор «Азбука-Аттикус» Татьяна Горская отметила, что интерес к книгам остаётся стабильным, хотя розничная книжная торговля сталкивается с определёнными трудностями. Для поддержки спроса издательства намерены сотрудничать с ритейлерами и маркетплейсами, предлагая акции и специальные предложения.

Рынок книг в России продолжает сталкиваться с повышением цен уже второй год подряд. Первоначально этому способствовал дефицит полиграфических мощностей и материалов на фоне санкций. К 2023 году крупнейшие издательства сумели адаптироваться, начав использовать российские аналоги материалов.

Интересно, что в последние годы наблюдается рост популярности книг в цифровом формате, что также влияет на рынок. В 2023 году объем бумажного книжного рынка увеличился на 9%, составив 87 миллиардов рублей. Продажи выросли на 3%, до 231 миллиона экземпляров, при этом основной прирост обеспечили интернет-магазины. Кроме того, по данным исследований, среди российских читателей продолжают быть популярными не только классика, но и современные произведения в жанрах фэнтези, научной фантастики и нон-фикшн.