Бессмертный полк пройдёт вместе с шествиями «Беларусь помнит» в 2025 году

Россия и Белоруссия договорились о совместных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, в городах обеих стран пройдут объединённые шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Об этом сказано в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.

«Ключевым событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесён план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нём закреплено проведение в российских и белорусских городах объединённого шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», — говорится в тексте сообщения.