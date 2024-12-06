Бессмертный полк пройдёт вместе с шествиями «Беларусь помнит» в 2025 году
Россия и Белоруссия договорились о совместных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, в городах обеих стран пройдут объединённые шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Об этом сказано в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.
«Ключевым событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесён план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нём закреплено проведение в российских и белорусских городах объединённого шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», — говорится в тексте сообщения.
Как ранее писал Life.ru, президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря. Это будет последняя зарубежная поездка российского лидера в 2024 году. Путин встретится со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны, в частности, обсудят дальнейшую интеграцию и сотрудничество в рамках Союзного государства.
ТАСС / Наталья Чернохатова