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6 декабря, 11:22

Потери ВСУ в Курской области приближаются к 40 тысячам

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 военных

В Курской области ВСУ за сутки потеряли более 250 военных, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты и пять автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ 6 декабря.

Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии была поражена живая сила и техника противника.

Всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли более 38485 военных 232 танка, 169 БМП, 123 БТР, 1230 ББМ, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО (11 HIMARS и шесть MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники (13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина), 1092 автомобиля.

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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Никита Никонов
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