В Курской области ВСУ за сутки потеряли более 250 военных, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты и пять автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ 6 декабря.

Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии была поражена живая сила и техника противника.

Всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли более 38485 военных 232 танка, 169 БМП, 123 БТР, 1230 ББМ, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО (11 HIMARS и шесть MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники (13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина), 1092 автомобиля.