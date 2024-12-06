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6 декабря, 13:19

«Временный шок»: Экономист рассказал, когда с курсом рубля будет «всё в порядке»

Экономист Остапкович: Курс рубля стабилизируется через 1-2 недели

С курсом рубля действительно будет «всё в порядке» через неделю-две. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя прогноз главы Минфина РФ Антона Силуанова об улучшении ситуации.

Эксперт отметил, что рубль ослаб под действием «моментного удара» в виде американских санкций против Газпромбанка, который являлся «главным финансовым посредником в торговле нефтью в долларовом варианте». Это вызвало «временный шок трансакций в валюте», подчеркнул экономист.

«Доллар ушёл в сторону 110 рублей, а сейчас постепенно начинает откатываться к 100 рублям. Конечно, проблема будет решена: найдутся банки, которые примут на себя эти расчёты», — отметил Остапкович в беседе с Инфо24.

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Он считает, что будут сделаны послабления для каких-то стран по расчётам для Газпрома. В пример Остапкович привёл Турцию и Венгрию, которые уже попросили США не ставить им эмбарго на расчёты.

«Россия уже очень адаптировалась ко всем санкционным давлениям. И наверняка этот сценарий с Газпромом уже отыгран, есть вариант В, вариант С... Но потребуется время — раз, и могут подорожать расчёты — два», — высказался специалист.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля и внешние расчёты стабилизируются через неделю. По данным на 5 декабря, официальный курс доллара от Центробанка составляет 104,2361 рубля. На международной платформе Forex американская валюта за день снизилась в цене на несколько рублей и достигла отметки 100 рублей.

Обложка ©

freepik/ededchechine

Алёна Зиновьева
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