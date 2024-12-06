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6 декабря, 11:51

Долина трижды спела песню на концерте в Екатеринбурге из-за сбоя электричества

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в неловкой ситуации во время своего недавнего концерта в Екатеринбурге. В разгар выступления у певицы внезапно отключилось всё оборудование из-за перебоев с электричеством, что заставило её импровизировать перед зрителями. Как певице удалось удержать внимание поклонников, она рассказала в интервью Пятому каналу на фестивале «Легенды Ретро FM».

Долина трижды спела песню на концерте в Екатеринбурге.

Долина поделилась, что, несмотря на возникшие трудности, она не растерялась и начала рассказывать зрителям о своих гастрольных приключениях. Это помогло развеселить публику и скрасить ожидание, пока её команда пыталась восстановить работу техники. «Пришлось как-то занимать зрительскую аудиторию. Я им начала рассказывать про свои гастроли, пока не включили микрофон и я не продолжила петь», — рассказала артистка.

Однако проблемы с электричеством продолжались, и аппаратура ещё несколько раз выходила из строя. В результате Долиной пришлось трижды исполнять одну и ту же песню. Каждый раз, когда микрофон включался, она начинала петь, но вскоре снова была вынуждена переходить на разговор с залом из-за очередного сбоя.

Несмотря на все неприятности, Долина сумела завершить концерт, продемонстрировав профессионализм и умение справляться с непредвиденными обстоятельствами. «Я её, к счастью, закончила и продолжила концерт», — отметила певица, добавив, что такие ситуации случаются, и важно уметь быстро адаптироваться.

Этот инцидент показал, что даже звёзды высокого уровня могут столкнуться с техническими трудностями, но умение держаться на сцене и взаимодействовать с аудиторией помогает справляться с любыми неожиданностями.

Меня довели до слёз: Долина рассказала Life.ru о своих впечатлениях от Северной Кореи
Меня довели до слёз: Долина рассказала Life.ru о своих впечатлениях от Северной Кореи

Ранее Лариса Долина не подтвердила слухи о пластической операции, опровергнув заявления хирурга Дениса Агапова о якобы потраченных пяти миллионах рублей на преображение. Певица подчеркнула, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.

Юрий Бузина
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