«Ничего не выйдет»: Хазанов раскрыл, почему Галустян не сможет добиться успеха

Геннадий Хазанов обеспокоен состоянием комедийного жанра в России. В недавнем интервью артист откровенно поделился своим мнением о современных юмористах, заявив, что достойных представителей этого направления почти не осталось.

При этом Хазанов признаётся, что есть несколько комиков, которые всё же способны вызвать у него улыбку. Однако, по его словам, даже в прошлом артиста было трудно рассмешить — например, шутки Михаила Задорнова не доставляли ему удовольствия.

Особое внимание Хазанов уделяет Михаилу Галустяну, которого он считает невероятно талантливым артистом. В то же время он отмечает, что комик не смог встретить тех режиссёров, которые могли бы помочь ему раскрыть свой потенциал.

В частности, Геннадий Викторович сожалеет, что Галустян не столкнулся с такими мэтрами отечественного кино и театра, как Леонид Гайдай или Эльдар Рязанов. Именно их опыт и профессионализм могли бы сыграть ключевую роль в формировании карьеры талантливого юмориста. «Мишу Галустяна жалко, кстати говоря, он необыкновенного дарования. Но никогда ничего из него не выйдет. А он не виноват в этом. На его жизненном пути не встретился ни Рязанов, ни Гайдай, ни Данелия, которые могли бы, упаковать этот алмаз, огранить его», — высказался артист в эфире шоу Sheinkin40.

Геннадий Хазанов также поделился личной историей о том, как однажды пытался помочь молодому стендап-комику, увидев в нём большой потенциал. Артист решил наладить контакт с молодым человеком, надеясь вывести его на сцену театра эстрады в Москве, но попытка оказалась тщетной. Хазанов пытался связаться с комиком через супругу, которая, помимо прочего, является его директором. Однако молодой артист так и не ответил на предложение.

Кроме того, в последнее время в СМИ обсуждаются слухи о возможной эмиграции Хазанова из России. Однако сам артист поспешил опровергнуть эти предположения, заявив, что не планирует покидать родину. По его словам, он лишь уезжает в отпуск, чтобы отдохнуть.