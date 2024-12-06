Экс-кандидат в президенты России Рада Русских вышла замуж за шейха

Бизнесвумен и экоактивистка из Екатеринбурга, Рада Русских, известная как экс-кандидатка в президенты России, поделилась неожиданной новостью: она вышла замуж за шейха Зейна Солнигредо. В своих соцсетях Русских отметила, что брак с 26-летним шейхом стал для неё началом новой жизни.

«Мне 40 лет, и я наконец-то вышла замуж за шейха. Я не работаю, меня содержит муж, и всё, что я делаю — наслаждаюсь жизнью на курортах», — призналась Рада. Разница в возрасте не смущает супругов, тем более, что Русских ранее упоминала о своей симпатии к более молодым мужчинам.

О новом спутнике жизни бизнесвумен известно немного. В социальных сетях он представлен как модель, продюсер и музыкант под ником Solnigredo. Окружающие описывают его как успешного и обеспеченного молодого человека.

Русских впервые заявила о своих президентских амбициях 13 декабря 2023 года, однако не смогла собрать необходимое количество подписей для участия в выборах и вскоре сняла свою кандидатуру. Позже в интервью Ксении Собчак Русских призналась, что её участие в предвыборной гонке было скорее пиар-ходом, направленным на привлечение внимания к благотворительным и экологическим инициативам, таким как спасение собак и реставрация старинных зданий.

Этот неожиданный поворот в жизни Рады Русских вызвал большой интерес в обществе, но сама бизнесвумен утверждает, что её главная цель — использовать новое положение для реализации своих давних социальных и экологических проектов.