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6 декабря, 16:01

«Хотел растормошить»: В Уфе отец отпинал ногами сына на улице

В Уфе отец отпинал ногами своего сына, лежащего на земле

В Уфе папаша решил несколько раз пнуть ногой лежащего на земле сына, чтобы растормошить. Сейчас инцидентом занимаются в башкирском МВД. Об этом сообщает Mash Batash.

Мужчина отпинал своего сына в Уфе. Видео © Telegram / Mash Batash

Сначала мужчина пинком скинул мальчика, пока тот сидел на бетонном блоке, а затем начал методично пинать его ногой так, что ребёнка даже откидывало. Мать малыша рассказала, что её муж всего лишь хотел растормошить ребёнка, но руки были заняты.

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Telegram / Mash Batash

Владимир Озеров
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