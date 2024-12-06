«Хотел растормошить»: В Уфе отец отпинал ногами сына на улице

В Уфе папаша решил несколько раз пнуть ногой лежащего на земле сына, чтобы растормошить. Сейчас инцидентом занимаются в башкирском МВД. Об этом сообщает Mash Batash.

Мужчина отпинал своего сына в Уфе. Видео © Telegram / Mash Batash

Сначала мужчина пинком скинул мальчика, пока тот сидел на бетонном блоке, а затем начал методично пинать его ногой так, что ребёнка даже откидывало. Мать малыша рассказала, что её муж всего лишь хотел растормошить ребёнка, но руки были заняты.