В Индии родился козлёнок-мутант с редким заболеванием

В индийской деревне в штате Уттар-Прадеш на свет появился козлёнок с необычными физическими аномалиями. Об этом сообщает Need To Know.

Козлёнок-мутант. Фото © Need To Know

Животное, родившееся у козы местного жителя Шера Сингха, привлекло внимание не только местных жителей, но и международных изданий. У козлёнка наблюдаются сросшиеся глаза с двумя радужками и зрачками в одной глазнице, а также шерстистый кожный нарост на лбу. Деформация челюсти не позволяет ему нормально питаться, и он вынужден получать молоко через специальные приспособления.

Причиной таких аномалий является редкое заболевание — этмоцефалия. Эта патология может возникать из-за генетических мутаций, воздействия токсинов или инфекций. Болезнь матери козлёнка во время беременности также могла стать фактором, способствующим развитию осложнений. Подобные нарушения обычно оказывают серьёзное влияние на жизнедеятельность сельскохозяйственных животных, затрудняя их способность питаться и дышать.

Несмотря на жуткий внешний вид, козлёнок стал объектом внимания и заботы местных жителей. Люди приходят к дому Шера Сингха, чтобы увидеть необычного детёныша и узнать больше о его состоянии. Однако врачи предупреждают, что животные с подобными патологиями редко живут долго из-за серьёзных нарушений в работе организма.

Этмоцефалия — крайне редкое заболевание, и случаи его проявления у животных привлекают внимание как учёных, так и широкой общественности. Важно понимать, что такое состояние требует особого ухода и внимания для поддержания жизни животного. В случае с козлёнком из Уттар-Прадеш, его будущее остаётся неопределённым, но усилия местных жителей по уходу за ним заслуживают уважения и признания.