Кремль показал медаль, выпущенную к 25-летию Союзного государства
Медаль «За вклад в развитие СГ». Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Кремль представил специальную медаль, приуроченную к 25-летию Договора о создании Союзного государства, с надписью «За вклад в развитие СГ». Медаль изготовлена из золота и украшена флагами России и Беларуси, а лента выполнена в цветах флага. Награда сопровождается специальной коробкой и удостоверением.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году отмечается 25-летие Договора о создании Союзного государства. Российский лидер выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года и вступил в силу 26 января 2000-го. Высшим органом Союзного государства определен Высший Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации, если Стороны не договорились об ином. Первое заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства состоялось 26 января 2000 года.