Кремль показал медаль, выпущенную к 25-летию Союзного государства

Кремль представил специальную медаль, приуроченную к 25-летию Договора о создании Союзного государства, с надписью «За вклад в развитие СГ». Медаль изготовлена из золота и украшена флагами России и Беларуси, а лента выполнена в цветах флага. Награда сопровождается специальной коробкой и удостоверением.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году отмечается 25-летие Договора о создании Союзного государства. Российский лидер выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.