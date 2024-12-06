Польская полиция заявила о задержании «криптокороля» из РФ по запросу Минюста США

Сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР) Польши задержали в Варшаве россиянина Дмитрия В. Его обвиняют в совершении финансовых махинаций и отмывании средств. Об этом пишет радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского.

Он добавил, что задержание проводилось по запросу американского Минюста. В Штатах по предъявленным обвинениям могут приговорить к 20 годам тюрьмы. Задержали россиянина, которого радиостанция величает «королём криптовалют», в квартире в районе Воля. Утверждается, что он руководил неназванной российской криптобиржей, с которой пропали 450 миллионов долларов. К слову, это далеко не первое задержание Дмитрия В. по подобным обвинениям. Вот только после каждого из предыдущих случаев он в конце концов всегда возвращался в РФ.