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6 декабря, 14:19

Польская полиция заявила о задержании «криптокороля» из РФ по запросу Минюста США

RMF24: В Варшаве по обвинению в финансовых преступлениях задержали россиянина

Сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР) Польши задержали в Варшаве россиянина Дмитрия В. Его обвиняют в совершении финансовых махинаций и отмывании средств. Об этом пишет радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского.

«Дмитрий В. подозревается в многочисленных махинациях, переводах и отмывании денег на площадке одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж», — говорится в материале.

Он добавил, что задержание проводилось по запросу американского Минюста. В Штатах по предъявленным обвинениям могут приговорить к 20 годам тюрьмы. Задержали россиянина, которого радиостанция величает «королём криптовалют», в квартире в районе Воля. Утверждается, что он руководил неназванной российской криптобиржей, с которой пропали 450 миллионов долларов. К слову, это далеко не первое задержание Дмитрия В. по подобным обвинениям. Вот только после каждого из предыдущих случаев он в конце концов всегда возвращался в РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, как московская полиция поймала группу мошенников, установивших свыше 20 криптоматов в российских регионах. С помощью этих аппаратов аферисты обманули более 150 человек, включая участника СВО. Украденные у людей средства впоследствии отправлялись на Украину.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Юрий Лысенко
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