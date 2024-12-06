Американка случайно нашла прах незнакомца и вернула его семье

В штате Флорида, США, произошёл необычный случай. Сотрудница комиссионного магазина случайно обнаружила прах незнакомого мужчины. Этой историей поделился американский таблоид People.

Николь Макклейн занималась разбором коробки с пожертвованиями, когда её внимание привлекла странная капсула, подвешенная на цепочке. На первый взгляд она приняла этот предмет за контейнер для таблеток. Но внимательно осмотрев находку, Макклейн поняла, что это не просто украшение, а капсула с человеческим прахом внутри.

На капсуле было выгравировано не только имя — Марк Джонсон, но и годы жизни этого человека: с 25 февраля 1966 года по 29 марта 2020 года. Поняв, что перед ней нечто ценное, женщина не решилась просто оставить находку в магазине. Она пообещала себе выяснить, кому принадлежит эта вещь.

Макклейн начала искать родственников через социальные сети. Попутно она стала расспрашивать друзей и знакомых Джонсона, чтобы выйти на его родственников. Когда все предпринятые действия не дали результатов, Макклейн обратилась к местному новостному изданию. Это решение оказалось ключевым. Вскоре новость о найденной капсуле распространилась, и её увидел пасынок бывшей жены Джонсона. Он сразу рассказал о случившемся, и женщина вышла на контакт с Макклейн.

Как выяснилось, Марк Джонсон скончался от рака прямой кишки в возрасте 54 лет, и в момент его смерти он уже не поддерживал отношения с бывшей супругой. Несмотря на это, она поспешила помочь вернуть прах усопшего его дочери, с которой они долго не общались.

Неожиданный поворот истории произошёл в День благодарения, когда капсула с прахом была передана дочери Марка Джонсона. Женщина призналась, что до сих пор тяжело переживает утрату отца и душевная боль не затихает с тех пор, как он ушёл. Возвращение частички отца стало для неё настоящим спасением: «Когда эта его частичка возвращается, кажется, что некоторые душевные раны заживают», — поделилась она с журналистами.