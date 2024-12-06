Россиянам объяснили, почему нужно защищать смартфон от мороза

С наступлением зимы владельцы смартфонов сталкиваются с проблемами в работе своих устройств из-за низких температур. Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в интервью «Газете.ru» рассказала, как мороз влияет на смартфоны, и дала рекомендации по защите аккумуляторов.

При температуре ниже нуля градусов по Цельсию производительность аккумуляторов смартфонов значительно снижается. Литий-ионные батареи становятся менее эффективными, что приводит к быстрой разрядке даже без активного использования устройства. В некоторых случаях смартфоны, особенно с изношенными аккумуляторами, могут отключаться, несмотря на отображение полного заряда.

Кроме того, отрицательные температуры оказывают значительное влияние на работу различных компонентов аудиоустройств, включая динамики. Полимерные мембраны, используемые для создания звука, при низких температурах становятся менее эластичными и теряют свою гибкость. Это негативно сказывается на качестве звука.

Чтобы минимизировать риски, Наталья Голицына рекомендует носить смартфоны во внутреннем кармане одежды или сумки. Также не стоит использовать на морозе телефон и наушники для разговоров, чтобы избежать частого извлечения устройств на холод.

«Кроме того, стоит выключить Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда они не используются. Эти функции потребляют энергию даже в фоновом режиме», — добавил эксперт.

При этом Голицына подчеркнула, что в большинстве случаев холодная погода не приведёт к необратимому повреждению аккумулятора. Однако во избежание неудобств лучше заранее позаботиться о защите батареи от негативного влияния мороза.