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5 декабря, 18:41

«Инвестиция в безопасность»: IT-эксперт призвал ставить на смартфоны биометрическую защиту

Эксперт Климов назвал биометрическую защиту смартфона инвестицией в безопасность

Биометрическая защита для смартфона позволяет идентифицировать человека по уникальным характеристикам, делая процесс аутентификации более удобным и безопасным. Об этом рассказал IT-эксперт Георгий Климов. По его словам, распознавание личности через отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, голос или почерк лучше, чем ввод паролей.

«Установка биометрической защиты на вашем телефоне — это инвестиция в вашу безопасность и спокойствие», — сказал он в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, трудность подделки биометрической информации делает её надёжным средством защиты от несанкционированного доступа. Кроме того, биометрические системы отличаются быстрой и точной работой. А ещё их можно интегрировать с системами безопасности, чтобы повысить общий уровень защиты.

Эксперт уверен, что смартфоны становятся всё более значимыми в нашей жизни, храня личную информацию, фотографии и финансовые данные, поэтому их защита крайне важна. А биометрическая защита уменьшает риски взлома даже в случае кражи телефона. Он также добавил, что подделать биометрические данные гораздо сложнее, чем пароли.

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Борис Эльфанд
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