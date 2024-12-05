«Инвестиция в безопасность»: IT-эксперт призвал ставить на смартфоны биометрическую защиту

Биометрическая защита для смартфона позволяет идентифицировать человека по уникальным характеристикам, делая процесс аутентификации более удобным и безопасным. Об этом рассказал IT-эксперт Георгий Климов. По его словам, распознавание личности через отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, голос или почерк лучше, чем ввод паролей.

«Установка биометрической защиты на вашем телефоне — это инвестиция в вашу безопасность и спокойствие», — сказал он в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, трудность подделки биометрической информации делает её надёжным средством защиты от несанкционированного доступа. Кроме того, биометрические системы отличаются быстрой и точной работой. А ещё их можно интегрировать с системами безопасности, чтобы повысить общий уровень защиты.