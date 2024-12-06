Россиянин спрятался в шкафу от приставов, но его выдала бабушка

В Омской области произошёл курьёзный случай: 39-летний житель посёлка Новоомский пытался укрыться от судебных приставов в платяном шкафу, но был выдан собственной бабушкой. Пресс-служба ГУФССП России по региону сообщает, что мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов на двух дочерей и скрывался от представителей закона, нигде не работая.

Сотрудники ГУФССП России по региону неоднократно пытались найти должника. В один из визитов они столкнулись с его матерью, которая уверяла, что не знает о местонахождении сына. Однако пристава привлекло движение в груде строительного мусора на участке, где и обнаружился беглец.

При повторной попытке привлечь мужчину к ответственности приставы вновь отправились по его адресу. На этот раз их встретила 90-летняя бабушка, которая спокойно сообщила, что внук находится в доме. Пока один из приставов помогал пенсионерке по хозяйству, другой заметил тлеющую сигарету в пепельнице и решил проверить шкаф. Открыв его, он обнаружил ноги прячущегося мужчины.

Безработного задержали и признали виновным в неуплате алиментов. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. После отбывания наказания обязанность по исполнению алиментных обязательств за отцом сохранится. В случае последующего уклонения от выплаты алиментов мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».