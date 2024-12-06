Продюсер Даррен Стар экранизирует роман о секретаршах Голливуда из 80-х

Известный продюсер и сценарист Даррен Стар, прославившийся благодаря таким сериалам, как «Секс в большом городе» и «Эмили в Париже», готовится к новому проекту. Он экранизирует дебютный роман Элейн Голдсмит-Томас «Восхождение на каблуках», сообщает Deadline.

Стар и Голдсмит-Томас совместно напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами сериала, который разрабатывается для Universal Television. В центре сюжета — пять амбициозных секретарш, стремящихся сделать карьеру в Голливуде 80-х годов. История основана на личном опыте Голдсмит-Томас, работавшей в агентстве, представлявшем интересы таких звёзд, как Джулия Робертс и Мадонна.

Элейн Голдсмит-Томас выразила восторг от сотрудничества с Дарреном Старом и Universal Television, отметив, что сериал позволит оживить сложных и ярких женских персонажей, которые не желают оставаться в тени. Даррен Стар, в свою очередь, охарактеризовал роман как «дерзкое и непристойное дитя любви „Безумцев“ и „Секса в большом городе“», подчеркнув, что с нетерпением ждёт, когда зрители встретятся с неукротимым ансамблем женских персонажей, нарушающих все правила ради своих целей.

Элейн Голдсмит-Томас ранее занимала должность старшего вице-президента в крупных американских компаниях, таких как William Morris Agency и International Creative Management. Она также была продюсером фильмов «Госпожа горничная» и «Улыбка Моны Лизы», а сейчас сотрудничает с Дженнифер Лопес в качестве партнер-продюсера.

Даррен Стар, помимо работы над «Сексом в большом городе», известен созданием таких проектов, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Мелроуз Плэйс», «Кашемировая мафия», «Юная» и «Без пары». Новый сериал обещает стать очередным захватывающим проектом в его карьере, привлекая внимание зрителей к истории о женщинах, которые прокладывают свой путь в мире, где доминируют мужчины.