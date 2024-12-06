«Сгорел за день»: Лариса Гузеева в слезах рассказала о потере питомца

Лариса Гузеева поделилась горькой новостью о потере своего любимого питомца. Её котёнок по имени Персик, который прожил всего несколько месяцев, скончался, несмотря на все приложенные усилия.

В своём блоге 65-летняя ведущая опубликовала пост, полный печали и горя. «Умер мой золотой, мой маленький, мой прекрасный Персик. Прожил всего ничего — месяцев 6-7. Как могла, выхаживала, лечила, спасала. Оторвала от сердца и передала в чудесные добрые руки Юле. Его любили все: баловали, восхищались, обожали. А он умер. Сгорел за один день. Мы все плачем и плачем. А я больше никого не хочу любить», — написала Лариса Гузеева, делясь болью утраты.

Её подписчики выразили глубокие соболезнования, поддержав любимую телеведущую в этот трудный момент. Множество людей поделились собственными историями о погибших питомцах и рассказали, как переживали потерю.

Персик, хоть и был с Гузеевой недолго, успел стать частью её семьи. Лариса Андреевна искренне переживала за его здоровье и делала всё, чтобы помочь своему маленькому другу. К сожалению, несмотря на все усилия, котёнок не смог справиться с болезнью.

Кроме Персика, у Гузеевой есть другой любимый питомец — собака по кличке Жужа. Это верный друг всегда рядом с хозяйкой и поддерживает её в трудные моменты. Жужа сопровождает Ларису не только дома, но и на работе, а также в путешествиях. В этот раз именно она стала тем самым утешением, которое помогло ведущей справиться с болезненной утратой. Лариса признаётся, что именно в такие моменты поддержка её питомцев становится особенно важной.