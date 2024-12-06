Капибара по кличке Рудольф умер от рака в белгородском зоопарке

Белгородский зоопарк сообщил в своём телеграм-канале о печальной новости: капибара по кличке Рудольф скончался от онкологического заболевания. Рудольф появился в зоопарке в конце июня, будучи подарком от Московского зоопарка. Однако уже в сентябре у него обнаружили симптомы, вызывающие беспокойство: снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. Ветеринары приняли решение отправить его в столицу для более тщательного обследования и лечения.

В октябре у Рудольфа диагностировали лимфому, и, несмотря на усилия ветеринаров, болезнь оказалась слишком агрессивной. «К сожалению, Рудольф не выжил. Болезнь победила. Новости печальные, но ожидаемые: онкология у грызунов развивается достаточно стремительно. И надежды практически не было», — говорится в сообщении. Ветеринары сделали всё возможное, поддерживая Рудольфа до последнего момента.

Рудольф стал первым капибарой в истории Белгородской области, и его потеря оставила глубокий след в сердцах сотрудников зоопарка. «Мягких тебе облачков, любимый крошка Ру, наш добродушный кокосик, наша звёздочка, ты навсегда останешься в наших сердцах», — добавили в зоопарке.

Несмотря на утрату, зоопарк не теряет надежды на пополнение. В октябре пресс-служба сообщила о планах привезти из Москвы второго детёныша капибары, брата Рудольфа. На данный момент его приезд задерживается, однако в зоопарке активно строят просторный и тёплый вольер для капибар. Также продолжаются поиски девочки-капибары, чтобы создать полноценную семью для нового жителя.

Капибара, также известная как водосвинка, является самым крупным современным грызуном и обитает в тропических и умеренных зонах Южной Америки. Внешне животное напоминает большую морскую свинку, но его размеры значительно превосходят привычных нам грызунов.

Длина тела капибары достигает 1–1,3 метра, высота в холке — до 60 сантиметров, а вес колеблется от 34 до 63 килограммов. Бочкообразное тело и крупная, почти квадратная голова придают грызуну его характерный облик. Эти животные — убеждённые вегетарианцы. Их рацион включает разнообразные плоды, клубни, травы и водные растения, что делает их важной частью экосистемы, в которой они обитают.