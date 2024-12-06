Москвичам пообещали нескончаемые снегопады на выходных

В столичном регионе ожидаются значительные изменения в погоде, связанные с приходом тёплого фронта с юго-запада. Об этом сообщает RT. По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в субботу и воскресенье москвичам предстоит столкнуться с практически нескончаемыми снегопадами.

«С юго-запада поднимается облачная система тёплого фронта, которая двумя зонами будет подходить. В субботу температура воздуха повысится до -3...-4 °С, даже в ночные часы. В воскресенье она приблизится к 0...-2 °С», — сообщил Шувалов. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются во второй половине дня в субботу, однако осадки продолжатся и в воскресенье.

Погодные условия создадут сложную ситуацию на дорогах. Прогнозируются снежный накат и гололедица, что может затруднить движение автомобилей. Шувалов предупреждает автомобилистов о необходимости быть особенно внимательными в эти дни.

Коммунальные службы должны быть готовы к оперативной работе для обеспечения безопасности на дорогах. А жителям столицы стоит подготовиться к снежным выходным и принять меры предосторожности, чтобы минимизировать возможные неудобства.

До этого синоптики сообщали, что в Москве и Подмосковье в начале января ожидается тёплая погода — температура будет выше средних многолетних значений. Но к середине месяца могут наступить морозы.

На базе данных о прошлогодней январской погоде в московском регионе, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков предположил, что январь будет тёплым. Однако он уточнил, что это всего лишь общий статистический прогноз, который не даёт точной картины.

Александр Шувалов, в свою очередь, с этим не согласен. По его мнению, январь 2025 года полностью подтвердит репутацию самого холодного месяца зимы. Ожидаются морозы до -20 градусов, а также сильные метели и снегопады, заявил он.