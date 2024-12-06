«Плохой политик»: Губерниев осудил Гашека за слова о долге НХЛ перед Украиной

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на недавние заявления чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека. Гашек потребовал от международных спортивных лиг и федераций, включая НХЛ, WTA и ATP, выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

Спортсмен обвинил эти организации в пропаганде России через участие российских спортсменов в международных соревнованиях, что, по его мнению, способствует популяризации СВО.

Губерниев, комментируя слова Гашека, отметил, что из бывшего вратаря не вышел политик. «Хороший был спортсмен, а сейчас — плохой политик, всё у него мимо: выборы проиграл и пытается обратить на себя внимание. Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили», — заявил Губерниев. Он также подчеркнул, что у Гашека ничего не получится.

В разговоре с NEWS.ru комментатор призвал «послать шпионскую группу» и заставить Гашека «каяться». По его словам, экс-хоккеист может говорить что угодно: никому до этого нет дела.

Реакция Губерниева была поддержана и другими российскими спортивными деятелями. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Гашека «негодяем» и обвинил его в русофобской предвыборной кампании в Чехии. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев также согласился с критикой, назвав Гашека глупым человеком, подверженным «старческому маразму».

Экс-хоккеист, в свою очередь, продолжает настаивать на своих требованиях, утверждая, что международные спортивные организации обязаны компенсировать Украине за ущерб, якобы нанесённый пропагандой. В ответ на это, Вячеслав Фетисов предложил Гашеку вернуть заработанные в России деньги, но чешский спортсмен отказался.