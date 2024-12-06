Учёные выяснили, как гербицид глифосата влияет на мозг млекопитающих

Недавние исследования, проведённые учёными Университета штата Аризона и Института трансляционной геномики City of Hope, выявили серьёзные последствия воздействия гербицида глифосата на мозг млекопитающих. Даже небольшие дозы этого вещества могут вызвать долговременные нейродегенеративные изменения, аналогичные симптомам болезни Альцгеймера. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В ходе экспериментов лабораторных мышей подвергали воздействию глифосата в течение 13 недель, после чего наблюдали за их состоянием ещё полгода. Исследования показали, что даже после прекращения контакта с гербицидом в мозге грызунов продолжали накапливаться амилоид-β и тау-белки — ключевые биомаркеры болезни Альцгеймера. Эти изменения сопровождались ухудшением когнитивных функций, пространственной памяти и повышенной тревожностью.

Особое внимание учёные уделили метаболиту глифосата — аминометилфосфоновой кислоте, который обнаруживался в тканях мозга даже спустя месяцы после прекращения воздействия. Это вещество способствовало воспалению и нарушению работы гематоэнцефалического барьера, что усиливало патологические изменения.

Доцент Университета штата Аризона Рамон Васкес отметил, что эти результаты подчёркивают необходимость срочного изучения долговременного воздействия глифосата на мозг человека. В последние десятилетия частота когнитивных нарушений среди пожилых людей, особенно в сельских районах США, значительно возросла, что может быть связано с использованием этого гербицида.

Глифосат, разработанный компанией «Монсанто» в 1970-х годах, широко применяется для борьбы с сорняками. Однако его токсичность и способность накапливаться в организмах вызывают серьёзные опасения. В ряде стран, включая многие арабские государства, Канаду и некоторые страны Европы, использование глифосата ограничено или запрещено из-за его потенциальной опасности для здоровья и окружающей среды.

Эти новые данные требуют пересмотра политики использования глифосата и подчёркивают важность дальнейших исследований его влияния на мозг и развитие нейродегенеративных заболеваний. Учёные надеются, что их работа станет стимулом для более глубокого изучения воздействия распространённых токсинов на здоровье человека и животных.