У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона нашли тайную жену на 47 лет младше него

80-летний миллиардер Ларри Эллисон, основатель корпорации Oracle и один из самых богатых людей мира, оказался в центре внимания из-за своего пятого брака. Его супруга, 33-летняя Кэжэнь Чжу, младше его на 47 лет, и их брак оставался в тайне на протяжении шести лет. Об этом пишут Daily Beast.

Тайна была раскрыта благодаря болельщикам футбольной команды Мичиганского университета, которые публично поблагодарили Эллисона и его супругу Джолин за помощь в привлечении перспективного игрока в команду. Историей заинтересовались СМИ. Вскоре им стало известно, что под именем Джолин скрывалась выпускница Мичиганского университета 2012 года Кэжэнь Чжу.

Кэжэнь Чжу ведёт скрытный образ жизни: девушка не ведет соцсети и до недавнего времени никак не упоминалась в интернете. Однако, её имя фигурирует в документах одной из компаний Эллисона, что подтверждает их близкие отношения.

Эллисон был женат четыре раза. Первый брак длился с 1967 по 1974 год, а следующий — с 1977 по 1978 год. Вторая супруга могла бы стать обладательницей миллиардного состояния, если бы не продала акции Oracle за 500 долларов. В третьем браке Эллисон стал отцом сына и дочери, которые впоследствии стали успешными продюсерами. Четвёртый раз он женился в 2003 году, свадебным фотографом на торжестве выступил друг миллиардера Стив Джобс. Пара развелась в 2010 году.

Состояние Эллисона оценивается в 199 миллиардов долларов, что позволяет ему занимать четвёртую строчку среди самых богатых людей мира. Основу его состояния составляет доля в Oracle — одной из крупнейших технологических компаний с рыночной капитализацией в полтриллиона долларов.

Эллисон известен не только своими бизнес-достижениями, но и увлечениями. Он любит гонки на яхтах и пилотирование самолётов. Миллиардер является спонсором команды BMW Oracle Racing — двукратного обладателя Кубка Америки. На это им было потрачено около 500 миллионов долларов.