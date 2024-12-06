«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 15:02

В ЯНАО боец СВО поссорился с женщиной в поликлинике и женился на ней через 3 дня

Пара поженилась через три дня после знакомства. Обложка © Telegram / СЛУЖБА ЗАГС ЯНАО

Пара поженилась через три дня после знакомства. Обложка © Telegram / СЛУЖБА ЗАГС ЯНАО

Участник специальной военной операции женился на незнакомке, с которой поругался в очереди. История настоящей любви произошла в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Александр и Лариса сначала поругались в поликлинике, а потом обменялись обручальными кольцами. Видео © Telegram / СЛУЖБА ЗАГС ЯНАО

«Участник СВО Александр из Салехарда встретил свою любовь Ларису в поликлинике. После небольшого конфликта из-за очереди, подошёл к девушке извиниться и понял, что она его судьба»,рассказали в Telegram регионального ЗАГСа.

Пара подала заявление в ЗАГС уже через три дня после знакомства. На церемонию бракосочетания пришли сослуживцы военного.

Оказалось, что супруга Александра — Лариса работает в медицинской сфере. Сейчас женщина планирует подписать контракт и отправиться в зону боевых действий, чтобы быть рядом с мужем.

Россиянин ждал 53 года, чтобы сводить любимую под венец. За это время у них даже родились внуки
Россиянин ждал 53 года, чтобы сводить любимую под венец. За это время у них даже родились внуки

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Москве заключить брак смогут более 250 пар. Возлюбленные смогут официально подтвердить свои отношения с 3 по 8 января. Приём заявлений уже открыт, подать их можно как электронно, так и лично.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar