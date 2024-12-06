В ЯНАО боец СВО поссорился с женщиной в поликлинике и женился на ней через 3 дня

Участник специальной военной операции женился на незнакомке, с которой поругался в очереди. История настоящей любви произошла в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Александр и Лариса сначала поругались в поликлинике, а потом обменялись обручальными кольцами. Видео © Telegram / СЛУЖБА ЗАГС ЯНАО

«Участник СВО Александр из Салехарда встретил свою любовь Ларису в поликлинике. После небольшого конфликта из-за очереди, подошёл к девушке извиниться и понял, что она его судьба», — рассказали в Telegram регионального ЗАГСа.

Пара подала заявление в ЗАГС уже через три дня после знакомства. На церемонию бракосочетания пришли сослуживцы военного.

Оказалось, что супруга Александра — Лариса работает в медицинской сфере. Сейчас женщина планирует подписать контракт и отправиться в зону боевых действий, чтобы быть рядом с мужем.