В МЧС напомнили, почему нельзя трогать разлившуюся ртуть

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций напомнили о негативном влиянии ртути на организм человека. Жидкий металл способен оказать токсичное воздействие. Предостережением специалистов поделились РИА «Новости».

Ртуть — это природный элемент, который встречается в воздухе, воде и почве. В быту её используют в термометрах. Даже малые дозы этого металла могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно детей и беременных женщин. ВОЗ включила ртуть в список 10 химических веществ, наиболее опасных для здоровья населения.

Как отметили в МЧС, ртуть не может пройти сквозь кожные покровы. Однако она способна попасть в кровоток через раны или царапины. Из-за токсичности металла его ни в коем случае нельзя трогать голыми руками.

Не меньше опасности кроется в парах разлившейся ртути. «При вдыхании они негативно воздействуют на организм человека, вызывая интоксикацию», — подчёркивают специалисты.

Испарения ртути могут вызвать неврологические и поведенческие расстройства. Среди них тремор, бессонница и даже потеря памяти. Острое отравление проявляется через несколько часов после контакта со ртутью. Среди симптомов — слабость, головная боль, металлический вкус во рту, тошнота, рвота и боли в животе. В тяжёлых случаях может развиться воспаление лёгких, сопровождающееся кашлем и одышкой, а температура может подняться до 38–40 °C.

Если дома разбился градусник, специалисты советуют принять экстренные меры. Они помогут минимизировать вероятность отравления парами. Первым делом стоит вывести из комнаты людей. Распахните окно и закройте дверь, чтобы не было сквозняка, но в помещение при этом поступал свежий воздух.

Собирать разлившуюся ртуть нужно в респираторе или влажной марлевой повязке, а также перчатках. Используйте для сбора медицинскую грушу, лист бумаги или спицу. Собранную ртуть положите в банку с водой и плотно закройте крышкой. Банку со ртутью ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор. Её придётся сдать в демеркуризационный центр. Узнать его расположение можно по телефону 112.