Прима Мариинского театра Шакирова заявила, что ИИ не принесёт пользу балету

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова высказалась против использования искусственного интеллекта в балетном искусстве, считая его лишь вспомогательным инструментом, а не заменой человеческого труда. Как передаёт ТАСС, искусство должно оставаться приоритетом, а технологии не должны вытеснять музыкантов или хореографов. Шакирова уверена, что ИИ может быть полезен в некоторых аспектах, однако важно не допустить его вмешательства в сущность искусства, которое должно передавать эмоции и дух человеческого творчества.

«Иногда люди пытаются на этом получить хайп, но это уже не про искусство. Цель должна заключаться в создании чего-то, что останется в сердцах, как спектакли Мариуса Петипа», — отметила балерина. По её словам, технологии не должны заменять те глубокие переживания, которые может передать живой человек через танец, музыку и хореографию.

В России активно внедряется искусственный интеллект в различные творческие индустрии, и это направление продолжает развиваться с каждым годом. Например, по данным исследований, каждый третий творческий проект в стране создается с применением ИИ. Однако, несмотря на достижения технологий, многие культурные деятели и эксперты выражают обеспокоенность тем, что чрезмерное использование ИИ может привести к утрате уникальности и живости искусства, превращая его в шаблон или механический процесс. В ответ на это в российской культурной среде возникают обсуждения о том, как найти баланс между традициями и новыми технологиями, чтобы сохранить человеческую душу в искусстве.