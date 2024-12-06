Сергей Шнуров не оценил идею снять фильм о легендарной группе «Ленинград»

Российский музыкант Сергей Шнуров высказал своё мнение по поводу идеи создания фильма о легендарной группе «Ленинград». Он поделился своими размышлениями в эфире «Нашего радио».

Музыкант подчеркнул, что ему не особо нравится идея такого фильма. «Мне неоднократно предлагали снять фильм о группировке „Ленинград“. Заходят с разных сторон от разных продюсеров и пытаются сделать такой художественный фильм, но я надеюсь, что при моей жизни этого не будет», — прокомментировал Шнуров. Кроме того, певец добавил, что в завещании чётко указано, что после смерти нельзя будет использовать его 3D-модель. Это заявление стало неожиданным для многих поклонников.

Таким высказыванием Шнуров защитил свои личные границы и высказал мнение относительно того, как будет использоваться образ артиста после его ухода. Это заявление отражает личную позицию музыканта по вопросу, который, возможно, будет активно обсуждаться в ближайшие годы из-за развития ИИ-технологий.

Хотя идея создания фильма о группе «Ленинград» или использования цифровых технологий для воссоздания образа артиста — это тема, которая интересует многих, сам Сергей Шнуров явно предпочитает оставаться в пределах того, что он создал за свою жизнь, а не быть частью какого-либо посмертного «коммерческого» проекта.