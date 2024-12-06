Сергей Шнуров не оценил идею снять фильм о легендарной группе «Ленинград»
Сергей Шнуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leningrad_on
Российский музыкант Сергей Шнуров высказал своё мнение по поводу идеи создания фильма о легендарной группе «Ленинград». Он поделился своими размышлениями в эфире «Нашего радио».
Музыкант подчеркнул, что ему не особо нравится идея такого фильма. «Мне неоднократно предлагали снять фильм о группировке „Ленинград“. Заходят с разных сторон от разных продюсеров и пытаются сделать такой художественный фильм, но я надеюсь, что при моей жизни этого не будет», — прокомментировал Шнуров. Кроме того, певец добавил, что в завещании чётко указано, что после смерти нельзя будет использовать его 3D-модель. Это заявление стало неожиданным для многих поклонников.
Таким высказыванием Шнуров защитил свои личные границы и высказал мнение относительно того, как будет использоваться образ артиста после его ухода. Это заявление отражает личную позицию музыканта по вопросу, который, возможно, будет активно обсуждаться в ближайшие годы из-за развития ИИ-технологий.
Хотя идея создания фильма о группе «Ленинград» или использования цифровых технологий для воссоздания образа артиста — это тема, которая интересует многих, сам Сергей Шнуров явно предпочитает оставаться в пределах того, что он создал за свою жизнь, а не быть частью какого-либо посмертного «коммерческого» проекта.
Напомним, недавно стало известно, с чем останутся после мирного расставания Шнуров и его жена. Пара развелась после шести лет брака и рождения двух совместных детей. На развод подала жена музыканта. Никаких споров не было. Имущество тоже не делили. Никто из сторон даже не пришёл на заседание суда. Причины столь резкой размолвки доподлинно неизвестны. Ещё недавно пара обустраивала собственное гнёздышко в Германии и якобы даже готовилась к переезду из России. Эта информация всплыла, когда за кражу осудили личную помощницу Шнурова — Анастасию Кулигину.