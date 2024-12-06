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6 декабря, 14:57

Гоша Куценко представил дочерей от фотомодели на премьере фильма в Москве

Леонид Агутин, Гоша Куценко и его дочери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agutinleonid

Леонид Агутин, Гоша Куценко и его дочери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agutinleonid

Заслуженный артист России Гоша Куценко вывел в свет своих дочерей от фотомодели Ирины Скриниченко на презентации фильма «Совсем оШАЛЕли!». Вместе с 10-летней Евгенией и 7-летней Светланой актёр появился на сцене перед началом показа комедии.

Вместе с Куценко фильм представлял известный музыкант Леонид Агутин, чьи две песни вошли в саундтрек картины. Агутин поделился в соцсетях фотографиями с мероприятия, на которых запечатлены актёр и его дочери, вызвав интерес поклонников.

Помимо Евгении и Светланы, у Гоши Куценко есть старшая дочь Полина от актрисы Марии Порошиной. Полина, решившая продолжить актёрскую династию, окончила театральный институт имени Бориса Щукина в 2017 году. На церемонии вручения диплома присутствовали оба родителя, которые, несмотря на расставание, сохранили тёплые отношения. Куценко неоднократно подчёркивал, что уважает и любит Марию как мать своей дочери, и они продолжают поддерживать дружеское общение.

Гоша Куценко также отметил, что его нынешняя супруга не испытывает ревности к Марии Порошиной, так как между ними остались только дружеские чувства. Этот факт подчёркивает гармонию и взаимопонимание в семье актёра, что является редкостью в мире шоу-бизнеса.

Гоша Куценко бросился в ледяную воду ради зрителей
Гоша Куценко бросился в ледяную воду ради зрителей

Ранее сообщалось, что счета компании Гоши Куценко заблокировали из-за увесистого долга. Бизнес у артиста пока не идёт: пять компаний с его участием были закрыты, сам актёр вышел из двух благотворительных фондов. Помимо проблем с ФНС, у Куценко имеется 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД.

Валентина Раппопорт
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