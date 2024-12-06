Актриса из клипа Паши Техника попалась с мефедроном в бюстгальтере
Суд Москвы отправил под домашний арест актрису Семенюк за торговлю наркотиками
Виктория Семенюк. Обложка © VK / Виктория Семенюк
В Москве суд вынес решение о помещении под домашний арест актрисы Виктории Семенюк, которая подозревается в сбыте наркотических средств. О мере пресечения сообщается в телеграм-канале судебной инстанции.
Виктория Семенюк и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
«Постановлением Люблинского районного суда города Москвы Семенюк Виктории Олеговне, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 282.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 января 2025 года», — уточняется в тексте.
Предполагается, что Семенюк отвечала за расфасовку наркотиков, их хранение и дальнейшее создание «закладок». О незаконных тайниках девушка уведомляла покупателей в специальных группах в мессенджерах, а также получала за продажу деньги. По данным СМИ, начинающую актрису задержали с поличным, в нижнем белье прямо на себе она спрятала свёртки с мефедроном. Семенюк известна по клипам рэпера Паши Техника, а также она снималась в эпизодах в телешоу «Час суда» и «Четыре свадьбы».
Ранее суд Московской области приговорил к пожизненному заключению организатора преступного сообщества Станислава Моисеева, который занимался производством и сбытом почти тонны наркотических средств Hydra. Также наказания получили другие фигуранты дела — от 8 до 23 лет.