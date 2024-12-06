Актриса из клипа Паши Техника попалась с мефедроном в бюстгальтере

Предполагается, что Семенюк отвечала за расфасовку наркотиков, их хранение и дальнейшее создание «закладок». О незаконных тайниках девушка уведомляла покупателей в специальных группах в мессенджерах, а также получала за продажу деньги. По данным СМИ, начинающую актрису задержали с поличным, в нижнем белье прямо на себе она спрятала свёртки с мефедроном. Семенюк известна по клипам рэпера Паши Техника, а также она снималась в эпизодах в телешоу «Час суда» и «Четыре свадьбы».