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6 декабря, 17:46

Актриса из клипа Паши Техника попалась с мефедроном в бюстгальтере

Суд Москвы отправил под домашний арест актрису Семенюк за торговлю наркотиками

Виктория Семенюк. Обложка © VK / Виктория Семенюк

Виктория Семенюк. Обложка © VK / Виктория Семенюк

В Москве суд вынес решение о помещении под домашний арест актрисы Виктории Семенюк, которая подозревается в сбыте наркотических средств. О мере пресечения сообщается в телеграм-канале судебной инстанции.

Виктория Семенюк и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Виктория Семенюк и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

«Постановлением Люблинского районного суда города Москвы Семенюк Виктории Олеговне, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 282.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 января 2025 года», — уточняется в тексте.

Предполагается, что Семенюк отвечала за расфасовку наркотиков, их хранение и дальнейшее создание «закладок». О незаконных тайниках девушка уведомляла покупателей в специальных группах в мессенджерах, а также получала за продажу деньги. По данным СМИ, начинающую актрису задержали с поличным, в нижнем белье прямо на себе она спрятала свёртки с мефедроном. Семенюк известна по клипам рэпера Паши Техника, а также она снималась в эпизодах в телешоу «Час суда» и «Четыре свадьбы».

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Ранее суд Московской области приговорил к пожизненному заключению организатора преступного сообщества Станислава Моисеева, который занимался производством и сбытом почти тонны наркотических средств Hydra. Также наказания получили другие фигуранты дела — от 8 до 23 лет.

Татьяна Миссуми
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