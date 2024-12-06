Астрономы обнаружили в космосе радиокруг неизвестного происхождения

Астрономы сделали важное открытие, используя телескоп MeerKAT. Учёным удалось обнаружить новый странный радиокруг, известный как ORC J0219–0505, связанный с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8, сообщает портал arXiv.

Радиокруги (Odd Radio Circles, ORC) представляют собой гигантские кольца радиоизлучения, происхождение которых до сих пор остаётся загадкой. Они располагаются вблизи галактик, и не имеют излучения на других длинах волн. На данный момент подтверждено существование лишь нескольких таких кругов.

Новый радиокруг представляет собой кольцо радиоизлучения с ярко выраженными краями, окружающими компактный радиоисточник в центре. Его угловой диаметр составляет 35 секунд, что эквивалентно 371 600 световым годам, при этом его ширина составляет около 107 500 световых лет. Объект заполнен слабым рассеянным излучением, с дополнительной областью слабого излучения, простирающейся на юго-восток от кольца.

Радиокруг ORC J0219–0505 ассоциируется с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8, которая, как предполагается, находится в процессе слияния с другой галактикой. По мнению учёных, объект может быть оболочкой радиоизлучения, возникшей в результате ускорения электронов ударной волной, созданной при слиянии.

Исследователи отметили, что новый радиокруг значительно меньше и слабее ранее обнаруженных объектов. Однако это открытие может помочь лучше понять механизмы, лежащие в основе формирования таких загадочных космических явлений. Астрономы планируют продолжить изучение ORC J0219–0505, сосредоточившись на его точной форме, поляризации и спектральных характеристиках, что может пролить свет на природу этих странных радиокругов и их роль во Вселенной.