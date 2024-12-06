«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 15:05

Астрономы обнаружили в космосе радиокруг неизвестного происхождения

В космосе был обнаружен радиокруг неизвестного происхождения. Обложка © freepik.com / freepik

В космосе был обнаружен радиокруг неизвестного происхождения. Обложка © freepik.com / freepik

Астрономы сделали важное открытие, используя телескоп MeerKAT. Учёным удалось обнаружить новый странный радиокруг, известный как ORC J0219–0505, связанный с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8, сообщает портал arXiv.

Радиокруги (Odd Radio Circles, ORC) представляют собой гигантские кольца радиоизлучения, происхождение которых до сих пор остаётся загадкой. Они располагаются вблизи галактик, и не имеют излучения на других длинах волн. На данный момент подтверждено существование лишь нескольких таких кругов.

Новый радиокруг представляет собой кольцо радиоизлучения с ярко выраженными краями, окружающими компактный радиоисточник в центре. Его угловой диаметр составляет 35 секунд, что эквивалентно 371 600 световым годам, при этом его ширина составляет около 107 500 световых лет. Объект заполнен слабым рассеянным излучением, с дополнительной областью слабого излучения, простирающейся на юго-восток от кольца.

Радиокруг ORC J0219–0505 ассоциируется с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8, которая, как предполагается, находится в процессе слияния с другой галактикой. По мнению учёных, объект может быть оболочкой радиоизлучения, возникшей в результате ускорения электронов ударной волной, созданной при слиянии.

Исследователи отметили, что новый радиокруг значительно меньше и слабее ранее обнаруженных объектов. Однако это открытие может помочь лучше понять механизмы, лежащие в основе формирования таких загадочных космических явлений. Астрономы планируют продолжить изучение ORC J0219–0505, сосредоточившись на его точной форме, поляризации и спектральных характеристиках, что может пролить свет на природу этих странных радиокругов и их роль во Вселенной.

Астроном оценил опасность астероидов, пролетающих мимо Земли
Астроном оценил опасность астероидов, пролетающих мимо Земли

Ранее астрономы сделали сенсационное открытие. Специалисты обнаружили редкую группу из пяти звёздообразующих карликовых галактик в локальной Вселенной.

Валентина Раппопорт
  • Новости
  • Новости науки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar