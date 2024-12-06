Всегда под рукой: В Японии начали продавать носимые одеяла с карманами для еды

В Японии традиционно наблюдаются ярко выраженные сезонные колебания погоды, и жители страны активно готовятся к наступлению холодного времени года. С каждым днём света становится всё меньше, а температура падает. Из-за этого японцы часто остаются дома и им просто необходимо носимое одеяло. Об этом удивительном изобретении сообщает SoraNews24.

Одеяло не просто греет, но и обладает рядом другим удобных функций, которые делают его особенно привлекательным для домоседов. Одной из главных особенностей модели является встроенный карман для закусок, который прикреплён к области груди. Благодаря нему угощения всегда остаются под рукой. Можно перекусить, не отрываясь от геймпада или книги. Такой подход идеален для тех, кто любит наслаждаться едой во время отдыха и развлечений.

Кроме того, для удобства пользователей предусмотрено ещё одно практичное решение — в правом рукаве одеяла имеется специальное отделение для салфеток. Это полезное дополнение позволяет всегда быть готовым к тому, чтобы аккуратно протереть руки или или экран телефона, если он запачкался. Такая функция важна для тех, кто ценит чистоту.

Само одеяло выполнено с учётом современных требований к удобству и функциональности. Оно оснащено длинными рукавами с отверстиями для пальцев, что позволяет не только сохранять тепло, но и свободно двигать руками. Такая практичная и оригинальная вещь поможет создать уют в холодное время года и с комфортом наслаждаться любимыми занятиями.