Эффектные блюда для новогоднего стола: советы кулинарного историка

Историк кулинарии Антон Прокофьев поделился списком наиболее выигрышных блюд для празднования Нового года. Эксперт уверен, что они не только порадуют гостей своим вкусом, но и станут настоящим украшением стола, сообщает «Говорит Москва».

«Эффектно может выглядеть запечённая баранья нога или томлёные бараньи голяшки. Целый гусь — это всегда вау-фактор, который порадует людей», — рассказывает Прокофьев.

Самым бюджетным вариантом является курица. Именно она станет главным блюдом на столах у значительной части россиян. Ещё один достойный вариант, но чуть дороже — утка. Её можно приготовить относительно простым способом — запечь, нафаршировав яблоками и сухофруктами. Чтобы сделать блюдо ещё более красивым эксперт советует использовать глазурь.

Любителям рыбы Прокофьев рекомендует нафаршировать её и запечь целиком, чтобы сделать внешний вид блюда более презентабельным. Ранее результаты опроса показали, что больше половины россиян планируют накрыть праздничный стол в новогоднюю ночь. Как выяснилось, в среднем соотечественники собираются потратить на застолье около 12 тысяч рублей.

При этом если праздничный ужин организовывается только для себя, сумма покупок составит примерно 7,5 тысячи рублей. Для компании от двух до четырёх человек россияне готовы потратить чуть больше 10 тысяч, а если количество гостей доходит до десяти — сумма может возрасти до 17 тысяч. Наконец, для большой новогодней вечеринки от 11 человек россияне могут потратить до 28 тысяч рублей.