Врач объяснил, как определить температуру тела без градусника

В условиях, когда градусник недоступен, а самочувствие вызывает подозрения, важно уметь определить наличие повышенной температуры. Как это можно сделать, рассказал Владимир Калугин, врач-терапевт Гатчинской клинической межрайонной больницы, в интервью изданию «Доктор Питер».

Если вы знаете свой обычный пульс в состоянии покоя, то можете использовать его для диагностики. При подозрении на жар посчитайте удары: увеличение на 10–15 ударов в минуту может свидетельствовать о повышении температуры. Например, если ваш нормальный пульс 70–75 ударов, а в период простуды он составляет 85–90, это может указывать на субфебрильную температуру в пределах 37,0–37,9 градусов.

Также специалист рекомендует проверить частоту дыхания. В норме она составляет 12–18 дыхательных движений в минуту. При повышении температуры на градус этот показатель увеличивается на четыре. Посчитайте количество вдохов и выдохов за минуту: если оно выше нормы, возможно, температура тела повышена.

Также определить температуру можно, прикоснувшись губами к ключице или надплечью. В норме кожа в этих местах прохладная или слегка тёплая. Если она горячая, это может указывать на жар. Важно предварительно снять тёплую одежду и оставить участок тела открытым на 10 минут для более точного результата.

Ещё один признак повышенной температуры — появление румянца на щеках и горячая на ощупь кожа. Они могут свидетельствовать о классической красной лихорадке. Однако стоит помнить, что лихорадка может быть и белой, тогда покров становится бледным, как будто мраморным.

Слабость, утомляемость, озноб, головная боль, ломота в суставах, жажда, снижение аппетита и нарушение сна — всё это косвенные признаки, которые могут сопровождать повышение температуры. Эти простые методы помогут вам оценить состояние здоровья без использования термометра и вовремя принять меры для улучшения самочувствия.