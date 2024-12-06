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6 декабря, 15:37

Врач объяснил, как определить температуру тела без градусника

Есть 5 проверенных способов. Обложка © freepik.com / master1305

Есть 5 проверенных способов. Обложка © freepik.com / master1305

В условиях, когда градусник недоступен, а самочувствие вызывает подозрения, важно уметь определить наличие повышенной температуры. Как это можно сделать, рассказал Владимир Калугин, врач-терапевт Гатчинской клинической межрайонной больницы, в интервью изданию «Доктор Питер».

Если вы знаете свой обычный пульс в состоянии покоя, то можете использовать его для диагностики. При подозрении на жар посчитайте удары: увеличение на 10–15 ударов в минуту может свидетельствовать о повышении температуры. Например, если ваш нормальный пульс 70–75 ударов, а в период простуды он составляет 85–90, это может указывать на субфебрильную температуру в пределах 37,0–37,9 градусов.

Также специалист рекомендует проверить частоту дыхания. В норме она составляет 12–18 дыхательных движений в минуту. При повышении температуры на градус этот показатель увеличивается на четыре. Посчитайте количество вдохов и выдохов за минуту: если оно выше нормы, возможно, температура тела повышена.

Также определить температуру можно, прикоснувшись губами к ключице или надплечью. В норме кожа в этих местах прохладная или слегка тёплая. Если она горячая, это может указывать на жар. Важно предварительно снять тёплую одежду и оставить участок тела открытым на 10 минут для более точного результата.

Ещё один признак повышенной температуры — появление румянца на щеках и горячая на ощупь кожа. Они могут свидетельствовать о классической красной лихорадке. Однако стоит помнить, что лихорадка может быть и белой, тогда покров становится бледным, как будто мраморным.

Слабость, утомляемость, озноб, головная боль, ломота в суставах, жажда, снижение аппетита и нарушение сна — всё это косвенные признаки, которые могут сопровождать повышение температуры. Эти простые методы помогут вам оценить состояние здоровья без использования термометра и вовремя принять меры для улучшения самочувствия.

Названо народное средство от гриппа, которое может навредить при температуре выше 38
Названо народное средство от гриппа, которое может навредить при температуре выше 38

Ранее врачи назвали причину, по которой мужчины хуже женщин переносят температуру. По словам экспертов, такая ситуация происходит из-за разного уровня гормонов в организмах тех и других.

Валентина Раппопорт
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