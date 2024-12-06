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6 декабря, 15:57

В Великобритании пингвина приняли за пингвиниху и заставили размножаться

В Великобритании самца королевского пингвина десять лет принимали за самку. Обложка © freepik.com / wirestock

В Великобритании самца королевского пингвина десять лет принимали за самку. Обложка © freepik.com / wirestock

Пингвиниха по кличке Мэгги, живущая в британском зоопарке Котсуолд, оказалась не самкой, а самцом. Об этом сообщает издание Daily Mail. История Мэгги стала неожиданной сенсацией и вызвала широкий интерес среди посетителей и сотрудников зоопарка.

Пингвин появился на свет в Дании десять лет назад. В 2016 году его привезли в Великобританию в рамках программы по сохранению диких животных, которая направлена на увеличение численности видов в природе. Котсуолд стал единственным зоопарком в стране, где разводят королевских пингвинов, и именно туда было решено отправить нового питомца.

В течение восьми лет сотрудники зоопарка пытались заставить пингвина размножаться, однако все попытки оказались безуспешными. Поначалу никто не сомневался, что Мэгги — самка. Зоопарки часто сталкиваются с подобными трудностями, так как различить пол пингвинов, особенно королевских, бывает довольно сложно.

Однако недавно сотрудники провели более детальное обследование и поняли, что пингвин не мог быть самкой по целому ряду признаков. Это открытие стало настоящим сюрпризом для всех. В результате кличку животного пришлось поменять на более подходящую — Мэгги стал Магнусом.

Несмотря на путаницу с полом, сотрудники зоопарка не теряют надежды на размножение королевских пингвинов. Магнус по-прежнему остается важным звеном в программе сохранения вида, и для него уже подобрали новую пару. В ближайшее время в зоопарк из Германии приедет самка, которая должна стать его спутницей и помочь продолжить популяцию в Великобритании.

Зоопарк Котсуолд активно работает над сохранением редких и исчезающих видов животных. На сегодняшний день они поддерживают несколько важных программ по разведению пингвинов и других редких птиц.

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Валентина Раппопорт
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