Малышева рассказала, как выявить риск слабоумия за десять лет до болезни

Елена Малышева, врач и телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, предложила россиянам простой способ определить риск развития слабоумия. В эфире передачи врач провела тест на оперативную память, который может предсказать возможность возникновения недуга за десять лет до его проявления.

В начале рубрики, посвящённой защите от деменции, Малышева назвала три слова и попросила зрителей запомнить их. К концу передачи она предложила участникам воспроизвести услышанное, но большинство не смогли вспомнить слова. Этот тест, по словам доктора, позволяет оценить состояние оперативной памяти, которая является индикатором будущих проблем с мозговым кровообращением.

Малышева подчеркнула важность регулярного контроля уровня сахара и холестерина в крови, а также измерения артериального давления для тех, кто не смог пройти тест. Эти меры помогут предотвратить изменения в сосудах и поддержать нормальный мозговой кровоток, что снижает риск развития слабоумия.

Врач также отметила, что своевременное выявление проблем с памятью и их корректировка могут значительно отложить или предотвратить развитие деменции. Она призвала зрителей быть внимательными к своему здоровью и не игнорировать первые признаки ухудшения памяти.

Елена Васильевна Малышева с детства проявляла интерес к медицине. Она поступила в Кемеровский медицинский институт на лечебный факультет и в 1983 году завершила обучение с красным дипломом.

С 3 октября 1997 года Малышева ведёт популярные телепрограммы на «Первом канале» — «Здоровье» и «Жить здорово!». Эти проекты сделали её узнаваемой фигурой в российской медицине и на телевидении. В 2012 году Елена Васильевна начала развивать коммерческий проект — «Диета Елены Малышевой», который стал основой её косметического бренда и сети клиник «Медицинский центр Елены Малышевой».

Врач также является профессором Российского университета медицины Министерства здравоохранения РФ и основателем Благотворительного фонда «Призвание», который поддерживает достижения в области здоровья. Её вклад в популяризацию науки был отмечен Золотой медалью имени Льва Николаева и другими государственными наградами, включая медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и орден Дружбы.