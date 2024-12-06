Россиянам раскрыли, в какую сумму обойдётся приготовление глинтвейна

С наступлением холодов глинтвейн, традиционный зимний напиток, становится особенно востребованным в России. В этом году россиянам придётся потратить больше на его приготовление: стоимость полного набора ингредиентов для напитка выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, составив 1488 рублей. Об этом сообщает «Газета.ru».

Основной причиной подорожания стало повышение цены на красное вино — на 33%, теперь оно стоит 809 рублей за бутылку. Также заметно выросли в цене пряности: гвоздика подорожала на 16% (до 89 рублей), кардамон — на 1% (154 рубля), корица — на 4% (78 рублей), молотый имбирь — на 3% (67 рублей). Цены на апельсины выросли на 5%, достигнув 178 рублей за килограмм.

Несмотря на рост цен, популярность глинтвейна в России неуклонно увеличивается. Пик спроса на напиток традиционно приходится на новогодние праздники: его заказывают на 30% больше, чем в среднем за год. По данным экспертов, в этом году россияне выпьют около 100 миллионов литров напитка, что на 40 миллионов больше, чем три года назад.

Глинтвейн не только согревает, но и обладает рядом полезных свойств. Врач-терапевт Яна Шмелева отмечает, что напиток с мёдом и апельсином пробуждает аппетит, согревает тело и укрепляет здоровье. Пряности, такие как имбирь, бадьян, гвоздика и корица, помогают бороться с простудой и воспалительными процессами.

«Флавоноиды, содержащиеся в элитных сортах красного вина, являются природным антиоксидантами, поэтому очищают клетки крови от токсинов, выводят из организма так называемый плохой холестерин и препятствуют образованию тромбов», — добавила эксперт.

Но стоит помнить о мере: не более одного бокала в сутки. Для беременных, людей с острыми поражениями ЦНС и диабетом рекомендуется безалкогольная версия на основе подогретого сока. Такой напиток можно предложить и детям, поскольку он повышает общий тонус организма и полезен при простуде.