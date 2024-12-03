Врач разрешила пить глинтвейн детям и беременным, но с условием

С наступлением холодов открывается сезон глинтвейна, который согревает в морозы и положительно сказывается на здоровье. Напиток укрепляет иммунитет, способствует омоложению организма, выводит токсины, препятствует тромбозу, помогает избавиться от мигрени, депрессии и простуды.

Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, безалкогольный вариант можно даже детям и беременным женщинам. При этом эксперт рекомендовала здоровым людям не пить более одного бокала в стуки, а при некоторых недугах вовсе отказаться от глинтвейна.

«Глинтвейн нельзя пить людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями ЖКТ, заболеваниями ЦНС», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».