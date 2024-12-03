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3 декабря, 12:27

Врач разрешила пить глинтвейн детям и беременным, но с условием

Врач Шмелёва призвала отказаться от глинтвейна при поражении ЖКТ и ЦНС

С наступлением холодов открывается сезон глинтвейна, который согревает в морозы и положительно сказывается на здоровье. Напиток укрепляет иммунитет, способствует омоложению организма, выводит токсины, препятствует тромбозу, помогает избавиться от мигрени, депрессии и простуды.

Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, безалкогольный вариант можно даже детям и беременным женщинам. При этом эксперт рекомендовала здоровым людям не пить более одного бокала в стуки, а при некоторых недугах вовсе отказаться от глинтвейна.

«Глинтвейн нельзя пить людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями ЖКТ, заболеваниями ЦНС», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Замёрзли? Эти напитки согреют в морозы и улучшат работу мозга
Замёрзли? Эти напитки согреют в морозы и улучшат работу мозга

Ранее Life.ru рассказал о пяти напитках, которые согреют тело и душу, в их числе — глинтвейн. Кроме того, врач объяснил, когда глинтвейн может заменить аспирин.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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